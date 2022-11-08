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Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству «зеленого водорода» с компанией Fortescue

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Ноября 2022, 14:51
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству «зеленого водорода» с компанией Fortescue

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана и компания Fortescue Future Industries заключили Рамочное соглашение о реализации проектов по производству «зеленого» водорода в нескольких регионах республики, включая Атыраускую и Мангистаускую области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Документ подписан в ходе встречи Премьер-Министра РК Алихана Смаилова с главой компании Fortescue Эндрю Форрестом на Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте.

Ожидается, что реализация соглашения внесет существенный вклад в достижение амбициозных целей нашей страны по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году и обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году. Будущие проекты рассчитаны на выработку значительного объема «зеленого» водорода, который также планируется поставлять на европейский рынок в рамках подписанного накануне меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Евросоюзом.

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В целом внедрение доступных технологий производства «чистого» водорода может позволить Казахстану через 5-7 лет стать одним из крупнейших мировых поставщиков этого топлива.

Алихан Смаилов отметил, что данный проект по производству «зеленого» водорода – один из крупнейших подобного рода в регионе.

«В рамках развития альтернативных источников энергии производство «зеленого» водорода является важным и приоритетным направлением для нас. Согласно оценкам международных экспертов, Казахстан может войти в 10-ку крупнейших экспортеров этого экологически чистого вида топлива. Для достижения данной цели нам важна поддержка стратегических партнеров», — сказал Алихан Смаилов.

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Он отметил, что Правительство РК пересмотрело систему привлечения инвестиций, чтобы увеличить присутствие частных компаний в «зеленом» энергетическом секторе.

«Наш подход по стимулированию декарбонизации будет основан на максимальном использовании рыночных механизмов и частных инвестиций», — подчеркнул Премьер-Министр.

В свою очередь Эндрю Форрест отметил, что производство и применение «зеленого» водорода поможет декарбонизировать тяжелую промышленность, создать рабочие места и повысить экологичность энергетической отрасли в целом.

«Мы рады разделить наши наработки и возможности с Казахстаном, чтобы помочь как можно скорее реализовать этот потенциал», — сказал Эндрю Форрест.

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Фото: t.me/KZgovernment


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