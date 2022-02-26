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Казахстан подписал новый план сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста

26 Февраля 2022 02:18
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Казахстан подписал новый план сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане состоялась встреча заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова с главой Регионального представительства Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии Сангитой Кениг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Стороны обсудили вопросы укрепления миротворческого потенциала Вооруженных сил Казахстана. Особое внимание уделено развитию Центра миротворческой подготовки, организации учебных курсов по международному гуманитарному праву и обмену экспертными мнениями по актуальным вопросам в миротворческой области.

«Ежегодные курсы по международному гуманитарному праву и праву вооруженных конфликтов, проводимые инструкторами Международного комитета Красного Креста, являются важной частью подготовки наших миротворцев для миссии ООН», – отметил в своем выступлении генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Заместитель министра обороны выразил уверенность, что переговоры расширят горизонты взаимовыгодного сотрудничества с организацией.

Сотрудничество Казахстана с Международным комитетом Красного Креста направлено на повышение миротворческого потенциала Вооруженных сил. Это отмечалось на встрече Президента Казахстана с главой Международного комитета Красного Креста в ноябре 2021 года.

По результатам встречи заместителя министра обороны и главы Регионального представительства Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии подписан План сотрудничества на 2022 год.

Кроме того, руководству оборонного ведомства был представлен недавно назначенный глава миссии Международного комитета Красного Креста в Республике Казахстан Франсуа Бланси.


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#Внешняя политика Казахстана   #Армия  
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