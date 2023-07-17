Казахстан подписал договор участия во Всемирной выставке EXPO 2025 в Осаке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей встречи руководства АО «НК «QazExpoCongress» с представителями организационного комитета EXPO 2025 Osaka был подписан договор участия Казахстана в выставке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazExpoCongress».

С казахстанской стороны договор подписан генеральным комиссаром национальной секции Даулетом Еркимбаевым. С японской стороны – генеральным секретарём ассоциации Hiroyuki Ishige, генеральным комиссаром Всемирной выставки EXPO 2025 Osaka Koji Haneda.

«Мы уже начали подготовку к выставке EXPO 2025 в Японии. Детально прорабатываем все организационные моменты и наш павильон к выставке, который будет расположен в тематическом кластере «Спасение жизней». До выставки ещё два года, но на самом деле времени уже мало. Выставка откроется 13 апреля и завершится 13 октября 2025 года. По прогнозам организаторов, выставку должно посетить более 28 миллионов человек из 150 стран мира, а также предполагается участие представителей 25 международных организаций», - отмечает Д.Еркимбаев.

Напомним, что местом проведения EXPO 2025 был определён искусственный остров Юмешима в Осаке. Тема выставки «Создание общества будущего для нашей жизни» состоит из трёх подтем: «Спасение жизней», «Расширение прав и возможностей» и «Объединение жизней». Общая площадь выставки составит порядка 155 га. Павильон Казахстана будет расположен в непосредственной близости от павильонов Италии, Нидерландов, Сингапура и Болгарии.