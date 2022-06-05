Казахстан подошел к референдуму основательно – глава миссии наблюдателей от СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава миссии наблюдателей от Содружества независимых государств Леонид Анфимов озвучил предварительные выводы по референдуму в Казахстане. Окончательные итоги будут подведены в конце дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К голосованию Казахстан подошел во всеоружии. У миссии наблюдателей от СНГ нет каких-то серьезных замечаний ни к технической стороне подготовки проведения референдума, ни по возможным нарушениям действующего законодательства. Все в рамках законодательства Казахстана, в рамках международных норм по обеспечению прозрачности и демократичности идущего процесса голосования на этом референдуме», - сказал Леонид Анфимов на пресс-конференции в Нур-Султане.

Он отметил, что миссия работает в соответствии с законодательством РК по проведению выборов и референдумов на основе невмешательства во внутренние дела Казахстана, на основе политической нейтральности и ряда документов, принятых в рамках СНГ.

Миссия от СНГ самая многочисленная – аккредитованы 144 человека, представляющие различные страны и организации СНГ. Она начала работу 21 мая. За это время штаб миссии изучил нормативно-правовую базу, регламентирующую проведение референдумов, подготовил нормативно-справочные материалы для участников миссии.

Наблюдатели от СНГ следят за референдумом в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 4 областных центрах.

Ранее наблюдатели от Международной тюркской академии заявили, что не выявили нарушений избирательного права в Казахстане. Наблюдатели из Кыргызстана отметили высокую активность среди населения на референдуме. Представитель Палестины уверен, что население голосует добровольно, без давления со стороны.

Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя от международных организаций и иностранных государств.

Сегодня решается судьба предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона.