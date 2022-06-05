РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:17, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстан подошел к референдуму основательно – глава миссии наблюдателей от СНГ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава миссии наблюдателей от Содружества независимых государств Леонид Анфимов озвучил предварительные выводы по референдуму в Казахстане. Окончательные итоги будут подведены в конце дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К голосованию Казахстан подошел во всеоружии. У миссии наблюдателей от СНГ нет каких-то серьезных замечаний ни к технической стороне подготовки проведения референдума, ни по возможным нарушениям действующего законодательства. Все в рамках законодательства Казахстана, в рамках международных норм по обеспечению прозрачности и демократичности идущего процесса голосования на этом референдуме», - сказал Леонид Анфимов на пресс-конференции в Нур-Султане.

    Он отметил, что миссия работает в соответствии с законодательством РК по проведению выборов и референдумов на основе невмешательства во внутренние дела Казахстана, на основе политической нейтральности и ряда документов, принятых в рамках СНГ.

    Миссия от СНГ самая многочисленная – аккредитованы 144 человека, представляющие различные страны и организации СНГ. Она начала работу 21 мая. За это время штаб миссии изучил нормативно-правовую базу, регламентирующую проведение референдумов, подготовил нормативно-справочные материалы для участников миссии.

    Наблюдатели от СНГ следят за референдумом в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 4 областных центрах.

    Ранее наблюдатели от Международной тюркской академии заявили, что не выявили нарушений избирательного права в Казахстане. Наблюдатели из Кыргызстана отметили высокую активность среди населения на референдуме. Представитель Палестины уверен, что население голосует добровольно, без давления со стороны.

    Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя от международных организаций и иностранных государств.

    Сегодня решается судьба предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона.


    Теги:
    Общество Референдум Мнения
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!