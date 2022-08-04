4 Августа 2022 11:09

Казахстан поднялся в рейтинге стран по скорости мобильного интернета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно данным Speedtest Global Index, в июне 2022 года в рейтинге стран по скорости мобильного интернета Казахстан поднялся на 6 строчек, а показатель увеличился за месяц с 20,56 Мб/с до 22,53 Мб/с. За год же скорость выросла сразу на 21,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Интернет в Казахстане заметно быстрее, чем в России, Кыргызстане, Узбекистане, Беларуси и многих других развивающихся странах.

При этом лидерами по скорости интернета в мире являются Норвегия, ОАЭ, Болгария, Южная Корея и Катар.