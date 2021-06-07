Казахстан поднялся в рейтинге IIHF по итогам ЧМ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам чемпионата мира в Риге Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила ежегодный рейтинг стран. Казахстан занял в нём 13 место, поднявшись с 16 строчки, передает sports.kz.

В этом году это самый значительный прогресс наряду с Великобританией, которая тоже поднялась на три позиции вверх — с 19 на 16 место. Список возглавляет Канада.

При этом в общей турнирной таблице чемпионата мира сборная Казахстана, одержавшая на групповом этапе четыре победы, заняла 10 место.

Отметим, наивысшая позиция Казахстана в мировом рейтинге ИИХФ — 11 место в 2006 году после Олимпиады в Турине и двух чемпионатов мира в элите.

Рейтинг (ИИХФ):

1. Канада — 3235 очков

2. Финляндия — 3125 очков (+1)

3. Россия — 3050 очков (-1)

4. США — 2945 очков (+2)

5. Германия — 2905 очков (+2)

6. Чехия — 2895 очков (-1)

7. Швеция — 2880 очков (-3)

8. Швейцария — 2815 очков

9. Словакия — 2670 очков

10. Латвия — 2560 очков

11. Норвегия — 2490 очков

12. Дания — 2470 очков

13. Казахстан — 2365 очков (+3)

14. Беларусь — 2320 очков (-1)

15. Франция — 2295 очков (-1)

16. Великобритания — 2280 очков (+3)

17. Италия — 2280 очков (-2)

18. Австрия — 2185 очков (-1)

19. Южная Корея — 2140 очков (-1)

20. Словения — 2085 очков