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    09:36, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстан поднялся в рейтинге IIHF по итогам ЧМ-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам чемпионата мира в Риге Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила ежегодный рейтинг стран. Казахстан занял в нём 13 место, поднявшись с 16 строчки, передает sports.kz.

    В этом году это самый значительный прогресс наряду с Великобританией, которая тоже поднялась на три позиции вверх — с 19 на 16 место. Список возглавляет Канада.

    При этом в общей турнирной таблице чемпионата мира сборная Казахстана, одержавшая на групповом этапе четыре победы, заняла 10 место.

    Отметим, наивысшая позиция Казахстана в мировом рейтинге ИИХФ — 11 место в 2006 году после Олимпиады в Турине и двух чемпионатов мира в элите.

    Рейтинг (ИИХФ):
    1. Канада — 3235 очков
    2. Финляндия — 3125 очков (+1)
    3. Россия — 3050 очков (-1)
    4. США — 2945 очков (+2)
    5. Германия — 2905 очков (+2)
    6. Чехия — 2895 очков (-1)
    7. Швеция — 2880 очков (-3)
    8. Швейцария — 2815 очков
    9. Словакия — 2670 очков
    10. Латвия — 2560 очков
    11. Норвегия — 2490 очков
    12. Дания — 2470 очков
    13. Казахстан — 2365 очков (+3)
    14. Беларусь — 2320 очков (-1)
    15. Франция — 2295 очков (-1)
    16. Великобритания — 2280 очков (+3)
    17. Италия — 2280 очков (-2)
    18. Австрия — 2185 очков (-1)
    19. Южная Корея — 2140 очков (-1)
    20. Словения — 2085 очков


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