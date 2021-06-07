Казахстан поднялся в рейтинге IIHF по итогам ЧМ-2021
В этом году это самый значительный прогресс наряду с Великобританией, которая тоже поднялась на три позиции вверх — с 19 на 16 место. Список возглавляет Канада.
При этом в общей турнирной таблице чемпионата мира сборная Казахстана, одержавшая на групповом этапе четыре победы, заняла 10 место.
Отметим, наивысшая позиция Казахстана в мировом рейтинге ИИХФ — 11 место в 2006 году после Олимпиады в Турине и двух чемпионатов мира в элите.
Рейтинг (ИИХФ):
1. Канада — 3235 очков
2. Финляндия — 3125 очков (+1)
3. Россия — 3050 очков (-1)
4. США — 2945 очков (+2)
5. Германия — 2905 очков (+2)
6. Чехия — 2895 очков (-1)
7. Швеция — 2880 очков (-3)
8. Швейцария — 2815 очков
9. Словакия — 2670 очков
10. Латвия — 2560 очков
11. Норвегия — 2490 очков
12. Дания — 2470 очков
13. Казахстан — 2365 очков (+3)
14. Беларусь — 2320 очков (-1)
15. Франция — 2295 очков (-1)
16. Великобритания — 2280 очков (+3)
17. Италия — 2280 очков (-2)
18. Австрия — 2185 очков (-1)
19. Южная Корея — 2140 очков (-1)
20. Словения — 2085 очков