Казахстан поднялся в новом рейтинге ФИФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) обновил рейтинг женских сборных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Национальная сборная Казахстана поднялась со 101-й строчки и вошла в топ-100 лучших команд под номером 99. В активе казахстанской сборной 1205.62 очка — с этим показателем команда находится между Эстонией (98-е место, 1211.02 очка) и Фарерскими Островами (100-е место, 1201.16 очка). Возглавляет табель о рангах женская сборная США — 2090.03 очка.

Топ-10 женских сборных в рейтинге ФИФА:

1. США — 2090.03 очка

2. Германия — 2061.56

3. Швеция — 2049.71

4. Англия — 2040.76

5. Франция — 2026.65

6. Испания — 2002.28

7. Канада — 1996.34

8. Бразилия — 1995.3

9. Нидерланды — 1980.47

10. Австралия — 1919.69...

99. Казахстан — 1205.62