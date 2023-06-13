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    21:25, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстан поднялся в новом рейтинге ФИФА

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    Фото: kff.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) обновил рейтинг женских сборных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Национальная сборная Казахстана поднялась со 101-й строчки и вошла в топ-100 лучших команд под номером 99. В активе казахстанской сборной 1205.62 очка — с этим показателем команда находится между Эстонией (98-е место, 1211.02 очка) и Фарерскими Островами (100-е место, 1201.16 очка). Возглавляет табель о рангах женская сборная США — 2090.03 очка.

    Топ-10 женских сборных в рейтинге ФИФА:

    1. США — 2090.03 очка
    2. Германия — 2061.56
    3. Швеция — 2049.71
    4. Англия — 2040.76
    5. Франция — 2026.65
    6. Испания — 2002.28
    7. Канада — 1996.34
    8. Бразилия — 1995.3
    9. Нидерланды — 1980.47
    10. Австралия — 1919.69...
    99. Казахстан — 1205.62


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