Казахстан поднялся в медальном зачете Азиады

В среду, 27 сентября, казахстанские спортсмены завоевали четыре медали на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первое «золото» стране принесла женская сборная по стендовой стрельбе в составе Зои Кравченко, Асем Орынбай и Ольги Панариной. Казахстанские спортсменки стали лучшими в женских командных соревнованиях в ските на 50 мишеней, причем установили рекорд Азиатских игр.

Также сегодня Казахстан выиграл три бронзовые медали. Призерами континентального первенства стали Асем Орынбай (стендовая стрельба, индивидуальные соревнования, скит), пловец Адильбек Мусин (100 метров баттерфляем) и ушуистка Аян Турсын (весовая категория до 52 килограммов).

Теперь у Казахстана 13 медалей (1 золотая, 2 серебряные и 10 бронзовых), и страна поднялась в медальном зачете с 16-го места на 12-е.

Абсолютным лидером по-прежнему является Китай — у него уже 140 медалей (76 золотых, 43 серебряные и 21 бронзовая). На втором месте — Южная Корея — 70 медалей (19 золотых, 18 серебряных, 33 бронзовые). На третьей позиции — Япония — 66 медалей (15 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые).

Что касается стран с постсоветского пространства, то на четвертом месте идет Узбекистан — 28 медалей (6 золотых, 10 серебряных, 12 бронзовых). Ниже Казахстана расположились Таджикистан — 15-е место (1-1-1), Кыргызстан — 16-е место (1-0-2) и Туркменистан — 29-е место (0-0-1).

Топ-10 медального зачета Азиады-2023:

Китай — 76-43-21 (140) Южная Корея — 19-18-33 (70) Япония — 15-27-24 (66)

Узбекистан — 6-10-12 (28) Таиланд — 6-3-8 (17) Гонконг — 5-8-14 (27) Индия — 5-7-10 (22) Индонезия — 3-2-7 (12) Сингапур — 2-3-4 (9) Тайвань — 2-3-4 (9)