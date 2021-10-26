Казахстан поднялся в глобальном рейтинге стран по достижению целей устойчивого развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В глобальном рейтинге стран по достижению целей устойчивого развития (ЦУР) Казахстан поднялся на шесть строчек, опередив Бразилию, Малайзию, Турцию и Сингапур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

В 2015 году Генеральной ассамблеей ООН была одобрена повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, в которой закрепили цели устойчивого развития (ЦУР). 193 страны — как развитые, так и развивающиеся — взяли на себя обязательства по достижению 17 целей для улучшения благополучия людей, экономики и окружающей среды согласно 169 глобальным целевым показателям.

Цели устойчивого развития направлены на ликвидацию бедности и нищеты, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также защиту планеты и обеспечение мира и процветания для всего населения.

Казахстан приступил к работе по имплементации ЦУР на национальном уровне. В стране национализировали глобальные индикаторы ЦУР, и на сегодняшний день система мониторинга включает 280 индикаторов — 205 глобальных и 75 национальных.

В глобальном рейтинге стран по достижению целей устойчивого развития за 2021 год Казахстан поднялся на 6 строчек и занял 59-е место (годом ранее — 65-е). Казахстан опережает в рейтинге такие страны, как, например, Бразилия, Малайзия, Турция, Сингапур и Узбекистан.

Достижение ЦУР ложится на плечи государства в лице правительства, местных исполнительных органов, центральных государственных органов.

В то же время значительное влияние на достижение ЦУР в РК оказывают предприятия квазигосударственного сектора. В целом портфельные компании управляющих национальных холдингов страны — «Самрук-Қазына» и «Байтерек» — активно участвуют в реализации мер по достижению целей в области устойчивого развития, в том числе разрабатывают отдельные документы, направленные на устойчивое развитие.

Так, к примеру, ещё в 2019 году политику устойчивого развития утвердил Банк развития Казахстана (БРК, дочерняя структура холдинга «Байтерек»). В рамках этой политики разработана карта стейкхолдеров, определяющая перечень заинтересованных сторон и степень их влияния на фининститут. В целом миссией БРК является содействие устойчивому развитию национальной экономики путём осуществления инвестиций в несырьевой сектор.

В рамках своей деятельности БРК стремится учитывать принципы устойчивого развития. К примеру, в 2020 году банк внедрил индекс развития как инструмент приоритезации потенциальных инвестиционных проектов и (или) экспортных операций. Индекс развития позволяет классифицировать проекты по уровню социально-экономического влияния. Компонентами индекса развития являются такие показатели, как увеличение выпуска продукции по проекту, повышение производительности труда, увеличение экспортной выручки, влияние на экономику и устойчивое развитие страны и региона, положительная экологическая составляющая проекта.

В целом деятельность банка прямо или косвенно вносит вклад в достижение минимум 12 из 17 ЦУР — к примеру, ЦУР № 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), ЦУР № 12 (ответственное потребление и производство), ЦУР № 10 (уменьшение неравенства) и т. д. В частности, банк финансирует экологически чистые производства и ресурсосберегающие проекты (ЦУР № 7 и № 13). В том числе в кредитном портфеле БРК имеется 6 проектов по ВИЭ и улучшению энергоэффективности, которые способствуют митигации (смягчению последствий) изменения климата. Сейчас кредитный портфель банка представлен проектами всех направлений ВИЭ: ветростанциями, малые гидроэлектростанциями, а также проектами в солнечной энергетике. Стоит отметить, что, по данным за 2020 год, порядка 17,5% от всего странового объёма ВИЭ приходится на проекты, профинансированные Банком развития Казахстана.

Банк финансирует социально значимые для здоровья нации проекты (ЦУР № 3) а также напрямую поддержал во время пандемии медучреждения Алматы, закупив в рамках благотворительности 2,8 тыс. респираторов класса защиты FFP2. Кроме того, БРК оперативно отправил на дистанционный график работы 70% собственных сотрудников и сохранил полную заработную плату в период временной нетрудоспособности для пострадавших от COVID-19. Также БРК придерживается в работе ЦУР № 5, касающейся гендерного равенства: доля женщин среди сотрудников банка в 2020 году составляла 52,8%, доля женщин на руководящих позициях — 48,7%.

Разработан план мероприятий, в котором отражены чёткие действия, направленные на уменьшение выбросов СО2. Речь идёт о сокращении потребления энергоресурсов за счёт замены ламп накаливания на энергосберегающие, об установке бесконтактных водяных кранов и контейнеров для сортировки мусора, а также об уменьшении потребления бумаги за счёт полного перехода на электронный документооборот, что позволило сократить объёмы использования бумаги почти в два раза.

В целом по РК, по данным Глобального отчёта по устойчивому развитию за 2021 год, по трём ЦУР наблюдается тенденция улучшения в их достижении. По пяти ЦУР наблюдается умеренное улучшение. Ухудшения ситуации не наблюдается ни по одному показателю.

Для достижения ЦУР необходимы слаженные усилия государственных органов и квазигосударственного сектора.