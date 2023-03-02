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Казахстан поднялся в Глобальном рейтинге «мягкой силы»

2 Марта 2023, 23:17
Казахстан поднялся в Глобальном рейтинге «мягкой силы» Фото: twitter.com/BrandFinance

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Казахстан поднялся на 9 позиций по уровню влиятельности в Глобальном рейтинге «мягкой силы» 2023 года (Global Soft Power Index 2023), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Официальная презентация рейтинга состоялась в четверг в Лондоне. В ходе мероприятия делегаты обсудили роль СМИ, культуры, бизнеса, спорта и развития в продвижении «мягкой силы».

Казахстан поднялся на 9 строчек рейтинга, заняв 79 место из 121 в общем итоге. Среди государств Азии наша страна расположилась на 12 месте и является бесспорным лидером в центральноазиатском регионе.

Глобальный рейтинг «мягкой силы» демонстрирует способность государств влиять на других посредством убеждения, а не принуждения и силы. Индекс базируется на оценке узнаваемости страны, ее репутации и влиянии.

США, Великобритания и Германия заняли первые три места индекса. Среди стран Азии лидером Глобального рейтинга «мягкой силы» признана Япония. Объединенные Арабские Эмираты поднялись на 10-ю строчку - самая высокая позиция на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В интервью составителям рейтинга заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко отметил, что укреплению репутации Казахстана способствовали проводимые реформы в целях построения Справедливого Казахстана, вклад в укрепление мира и безопасности на международном уровне, усилия по развитию человеческого капитала.

Глобальный рейтинг «мягкой силы», который составляет консалтинговая компания в сфере оценки брендов Brand Finance, формируется на основе опроса не менее 100 тысяч респондентов из 121 государства.


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