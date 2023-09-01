Казахстан поднялся на две строчки в рейтинге коэффициентов УЕФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан после ответных матчей раунда плей-офф Лиги Конференций поднялся на 34-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.



Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.

Казахстан в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА поднялся с 36-го на 34-е место.

Напомним, что нашу страну в групповой стадии Лиги Конференций будет представлять столичная «Астана».

В раунде плей-офф «Астана» прошла албанский «Партизани» с общим счетом 2:1 (1:0, 1:1), а костанайский «Тобол» завершил выступления в еврокубках уступив чешской «Виктории» (общий счет – 1:5).

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Англия – 89.178 (2.250)

2. Испания – 75.989 (2.562)

3. Италия – 71.712 (2.428)

4. Германия – 69.767 (2.500)

5. Нидерланды – 55.100 (3.800)

6. Франция – 52.331 (1.750)

7. Португалия – 48.316 (3.000)

8. Бельгия – 38.400 (4.000)

9. Турция – 32.850 (6.250)

10. Шотландия – 31.650 (2.000)

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32. Ирландия – 10.875 (1.500)

33. Косово – 10.791 (2.250)

34. Казахстан – 10.750 (2.375​)

35. Армения – 10.625 (2.250)

36. Латвия – 10.625 (1.625)