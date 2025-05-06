Казахстан поднялся на 44-е место в международном рейтинге открытости данных

Как сообщили в Бюро нацстатистики, в 2024 году общий балл Казахстана составил 72 из 100 возможных, где в рейтинге оценивались степень открытости и охвата данных по основным секторам официальной статистики. Особенно высокий результат достигнут по индикатору «Покрытие», где Казахстан занял 14-е место среди 198 стран. Лидерами рейтинга в 2024 году стали Малайзия с общим результатом 90 баллов, за ней следует Сингапур, в пятерку лидеров также вошли Финляндия, Дания и Польша.

Международный рейтинг Open Data Inventory (ODIN) формируется с 2015 года и оценивает степень открытости и полноты официальной статистики, публикуемой на сайте национального статистического управления или других официальных государственных платформах. Основная цель ODIN – выявление пробелов в данных, продвижение политики открытых данных, расширение доступа пользователей к информации и развитие диалога между органами статистики и обществом.