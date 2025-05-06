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    22:23, 05 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан поднялся на 44-е место в международном рейтинге открытости данных

    Казахстан улучшил свои позиции в мировом рейтинге открытости данных Open Data Inventory (ODIN), поднявшись с 51-го на 44-е место (в 2020 году – 54-е место среди 187 стран, в 2022 году – 51-е место из 195 стран), передает агентство Kazinform.

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    Фото: freepik

    Как сообщили в Бюро нацстатистики, в 2024 году общий балл Казахстана составил 72 из 100 возможных, где в рейтинге оценивались степень открытости и охвата данных по основным секторам официальной статистики. Особенно высокий результат достигнут по индикатору «Покрытие», где Казахстан занял 14-е место среди 198 стран. Лидерами рейтинга в 2024 году стали Малайзия с общим результатом 90 баллов, за ней следует Сингапур, в пятерку лидеров также вошли Финляндия, Дания и Польша.

    Международный рейтинг Open Data Inventory (ODIN) формируется с 2015 года и оценивает степень открытости и полноты официальной статистики, публикуемой на сайте национального статистического управления или других официальных государственных платформах. Основная цель ODIN – выявление пробелов в данных, продвижение политики открытых данных, расширение доступа пользователей к информации и развитие диалога между органами статистики и обществом.

    Теги:
    Рейтинг Большие данные Статистика
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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