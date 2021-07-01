Казахстан поднялся на 33 место в рейтинге Green Future Index
Данный рейтинг учитывает прогресс стран-лидеров в формировании низкоуглеродных перспектив, переход экономики, в частности, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы, на зеленые технологии.
Таким образом, основное внимание в рейтинге уделяется инвестициям стран в возобновляемые источники энергии, инновации и «зеленое» финансирование. В таблице показана взаимосвязь между изучаемыми секторами экономики и дана общая оценка обьемов выбросов углерода, развития «зеленого» общества, перехода на возобновляемые источники энергии, эко-инноваций и климатической политики.
В итоге Казахстан получил общую оценку в 4,9 балла. Напомним, ранее наша страна заявила о том, что к 2030 году планируется увеличить долю выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии до 30%.
Исландия, Дания, Норвегия, Франция и Ирландия входят в пятерку лидеров рейтинга. Последние места в нем на сегодня занимают Алжир, Россия, Иран, Парагвай и Катар.