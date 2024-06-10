Казахстан поднялся на 23 позиции в мировом рейтинге по скорости мобильного интернета - МЦРИАП

С декабря 2022 по декабрь 2023 года медианная скорость загрузки мобильных данных в Казахстане выросла на 61%, достигнув 35,07 Мбит/с. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает агентство Kazinform.

По данным Speedtest Intelligence от Ookla, это позволило Казахстану подняться на 23 места, до 72-й позиции в мировом рейтинге, обогнав Узбекистан (95-е место), Кыргызстан (100-е место) и Таджикистан (141-е место).

Казахстан также лидирует в Центральной Азии по средней скорости загрузки в сети 4G, которая в четвертом квартале 2023 года составила 28,26 Мбит/с, что выше показателей Узбекистана (23,09 Мбит/с), Кыргызстана (26,76 Мбит/с) и Таджикистана (11,15 Мбит/с).

Самая высокая средняя скорость 4G зафиксирована в Алматы — 32,32 Мбит/с. Астана и Шымкент также демонстрируют высокие показатели скорости загрузки 4G.

По данным Ookla Consistency Score, все основные операторы в Казахстане улучшили стабильность связи в 2023 году. Лидирует Tele2 с 85,3%, за ним следуют Kcell с 80,2% и Beeline с 78,3%.

Также согласно данным Internet Accessibility Index, республика заняла шестое место среди стран мира по самой низкой стоимости мобильного интернета - абоненты в Казахстане платят 0,6 доллара США за 1 ГБ мобильных данных.