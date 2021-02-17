Казахстан поддерживает проведение Первых игр стран СНГ в Казани - посол РК

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с послами государств-членов Содружества Независимых Государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол Казахстана Ермек Кошербаев подчеркнул значимость проведения этой осенью Первых игр стран СНГ в Казани в год 30-летия образования Cодружества и отметил, что в Казахстане поддерживают данную инициативу. Посол также напомнил, что в 2021 году в Казахстане запланировано к проведению более 40 спортивных мероприятий, из них более 20 – международного уровня, и пригласил страны принять в них активное участие.

О. Матыцин в своем выступлении поблагодарил дружественные государства за открытое взаимодействие по развитию программ спорта.

В целом, участники встречи выразили надежду, что после прошлогоднего «простоя», в текущем году активная спортивная жизнь вернется в прежнее русло. Состоявшеюся встречу они назвали возможностью для активизации сотрудничества в спортивной сфере на пространстве СНГ.

В рамках встречи были также рассмотрены вопросы продолжения сотрудничества, как двустороннего, так и многостороннего, по спортивному взаимодействию в рамках развития программ университетского и профессионального спорта.

Первоначально Игры стран СНГ должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии COVID -19 были перенесены на 4-11 сентября 2021 года. Спортивная программа мероприятия включает 16 видов спорта. Для проведения спортивных состязаний планируется задействовать 12 спортивных объектов. и разыграть более 200 комплектов медалей.