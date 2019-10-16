Казахстан поддерживает мирный процесс на Корейском полуострове – Мухтар Тлеуберди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан поддерживает мирный процесс на Корейском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, выступая на 12-ом форуме «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы наблюдаем позитивные изменения на Корейском полуострове. Казахстан поддерживает мирный процесс на Корейском полуострове и политику Сеула по снижению напряженности в регионе и развитию межкорейских отношений», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Министр также отметил, что прошедшие в 2018 и 2019 годах саммиты между США и КНДР демонстрируют намерения сторон завершить эпоху открытого противостояния и взаимных обвинений.

«Казахстан также считает, что текущие проблемы вокруг ядерной проблематики КНДР следует урегулировать исключительно мирным путем посредством диалога и с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Достижение мира, свободного от ядерного оружия, является главным приоритетом для Казахстана. В современном мире порой обладание данным видом оружия не является показателем превосходства, а представляет угрозу глобальной безопасности и препятствием для сотрудничества с международным сообществом. В этой связи считаю, что создание в Центральной Азии уникальной Зоны, свободной от ядерного оружия, может служить примером для региона Корейского полуострова», - резюмировал Мухтар Тлеуберди.