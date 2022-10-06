Казахстан поддерживает меры ИКАО по снижению количества недисциплинированных пассажиров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делегация Авиационной администрации Казахстана во главе с ее генеральным директором Каталином Раду приняла участие в работе исполнительного комитета по вопросам упрощения формальностей и авиационной безопасности, прошедшего в рамках 41 сессии Ассамблеи ИКАО в Канаде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Авиационной администрации.

Исполнительным комитетом были рассмотрены более 150 рабочих документов. Одними из обсуждаемых документов, представленными в ходе исполнительного комитета, являются вопросы, связанные с растущим количеством недисциплинированных пассажиров, оценкой качества обслуживания пассажиров и созданием условий для обслуживания лиц с инвалидностью.

ИКАО было отмечено, что недисциплинированное поведение пассажиров представляет собой старую проблему для международной гражданской авиации. Однако в ряде стран количество таких сообщений увеличилось из-за пандемии COVID-19, когда многие пассажиры отказывались соблюдать меры авиационной безопасности или местные санитарные нормы.

В результате эксплуатанты воздушных судов и аэропортов столкнулись с серьезной проблемой в обеспечении соблюдения этих правил на фоне возобновления авиаперевозок после затяжного трудного периода для сектора.

Стоит также отметить, что в настоящее время в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» рассматриваются поправки, предусматривающие создание реестра лиц авиакомпании, перевозка которых ограничена. Таким образом Казахстан полностью поддерживает все меры ИКАО, направленные на снижение количества недисциплинированных пассажиров.

В ходе работы исполнительного комитета был представлен рабочий документ, предусматривающий внедрение программы общей оценки качества аэропортов (ATQS).

Данная программа включает четыре основных элемента качества обслуживания, которые были определены для повышения качества обслуживания пассажиров: стандарты эксплуатационной эффективности, оценка качества обслуживания и средств материально-технического обеспечения, обзор степени удовлетворенности пассажиров и жалобы пассажиров.

Указанные выше документы предлагаются отразить в положениях Приложения 9 ИКАО - Упрощение формальностей.

Представителями Авиационной администрации Казахстана на площадке ИКАО также проведены встречи с представителями авиационных властей Объединённых Арабских Эмиратов и Сингапура, а также руководством аэропорта г. Абу-Даби. По итогам встреч принято решение продолжить сотрудничество по вопросам обслуживания пассажиров, в том числе и маломобильных пассажиров, упрощения формальностей при международных перевозках, а также обменяться опытом по осуществлению сертификационного обследования эксплуатантов аэропортов и воздушных судов по линии перевозки опасных грузов.