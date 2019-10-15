Казахстан поддерживает индийскую программу ITEC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 октября 2019 года заместитель министра иностранных дел РК Р.Василенко, в качестве почетного гостя, принял участие в праздновании Дня программы Индийского технического и экономического сотрудничества – ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В своем выступлении заместитель главы МИД РК отметил важность и актуальность предоставляемых курсов по линии ITEC для казахстанских специалистов в различных сферах (информационные технологии, английский язык, кибербезопасность, медицина и др.), а также пожелал успехов данной программе в дальнейшем углублении сотрудничества между РК и Индией.





Как информировал посол Индии в Казахстане П.Кумар, по различным курсам созданной в 1964 году ITEC с начала 1990-х по 2019 год прошли обучение 1020 граждан РК.



