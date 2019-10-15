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Казахстан поддерживает индийскую программу ITEC

15 Октября 2019 19:14
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Казахстан поддерживает индийскую программу ITEC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 октября 2019 года заместитель министра иностранных дел РК Р.Василенко, в качестве почетного гостя, принял участие в праздновании Дня программы Индийского технического и экономического сотрудничества – ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В своем выступлении заместитель главы МИД РК отметил важность и актуальность предоставляемых курсов по линии ITEC для казахстанских специалистов в различных сферах (информационные технологии, английский язык, кибербезопасность, медицина и др.), а также пожелал успехов данной программе в дальнейшем углублении сотрудничества между РК и Индией.


Как информировал посол Индии в Казахстане П.Кумар, по различным курсам созданной в 1964 году ITEC с начала 1990-х по 2019 год прошли обучение 1020 граждан РК.


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Ключевые слова: МИД РК,
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