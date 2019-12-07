Казахстан поддержал дополнительное сокращение добычи нефти в рамках Соглашения ОПЕК+

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан поддержал дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр/сутки в рамках Соглашения ОПЕК+, передает МИА «Казинформ».

«6 декабря 2019 года в Вене состоялась 7-я Конференция ОПЕК+, в рамках которой было принято решение о дополнительном сокращении нефти на 500 тыс. барр/сутки до конца первого квартала 2020 года. Казахстан поддержал данное решение, приняв на себя обязательства по дополнительному сокращению добычи нефти на 17 тыс. барр/сутки. Таким образом текущие обязательства Казахстана в рамках действующего соглашения, принятого в декабре 2018 года составляют 1,843 млн барр/сутки», - говорится в сообщении.

Также в рамках мероприятия прошла церемония подписания Хартии о сотрудничестве между странами-членами ОПЕК и государствами, не входящими в ОПЕК, которая позволит институционализировать сотрудничество ОПЕК+. Хартия направлена на улучшение взаимодействия между странами ОПЕК+ на долгосрочный период, будет способствовать пониманию основ нефтяного рынка, эффективному взаимодействию между странами-производителями и потребителями нефти, а также укрепит роль нефти в меняющемся глобальном энергетическом балансе.

Напомним, ранее в июне текущего года документ был предварительно завизирован участниками Соглашения ОПЕК+ для проведения внутренних процедур по согласованию текста Хартии.

Казахстан ведет активное сотрудничество со странами ОПЕК+ и придерживается политики стабилизации мирового нефтяного рынка. По итогам 11 месяцев 2019 года Казахстан перевыполняет принятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти, сократив добычу на 56 тыс. барр/сутки ниже необходимого уровня (1,86 тыс. барр./сутки).