АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2027-ом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Международная федерация хоккея (ИИХФ) получила письма-заявки на проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года от трех стран в алфавитном порядке: Германии, Казахстана и Норвегии.

Германия подает заявку на чемпионат мира 2027 года, места проведения которого будут объявлены позже после окончания процесса национальных торгов. Германия восемь раз принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой с 1930 года. Последний раз Германия принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2017 году в Кельне вместе со столицей Франции Парижем. В последний раз Германия принимала это мероприятие в одиночку в 2010 году, когда игры проходили в Кельне и Мангейме, а первая игра состоялась на футбольном стадионе Гельзенкирхена, который на тот момент установил мировой рекорд посещаемости хоккейного матча.

Казахстан никогда раньше не принимал чемпионат мира по хоккею с шайбой на высшем уровне, но в его заявке есть два крупных объекта: «Барыс Арена» на 11 тыс. 400 мест в Астане и «Алматы Арена» на 12 тыс. 500 мест в Алматы. «Барыс Арена» является домашней площадкой для команды КХЛ «Барыс Астана» и принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 года, дивизион I, группа А. На этом мероприятии казахстанская команда вышла в высший дивизион и с тех пор остается там. «Алматы Арена» была открыта к Зимней универсиаде 2017 года, где проходили хоккейные турниры.

Норвегия стремится провести свой третий чемпионат мира по хоккею на высшем уровне на домашнем льду после проведения в Осло в 1958 году и в Лиллехаммере, Осло и Хамаре в 1999 году. Заявка на 2027 год запланирована в новых местах и сооружениях. Норвежская ассоциация хоккея с шайбой работает над деталями предложения с Берумом и Тронхеймом в качестве городов. В Беруме за пределами Осло крытый футбольный стадион Telenor Arena может быть преобразован в ледовую арену на 14 000 мест. В Тронхейме в 2019 году на месте старого спортивного зала был построен Trondheim Spektrum на 8 тыс. 600 мест.

Три кандидата теперь будут работать над подробным планом тендерного проекта в ближайшие месяцы, после чего состоится презентация тендерного предложения в штаб-квартире ИИХФ и посещение объекта. Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2027 года будет назначен на ежегодном конгрессе ИИХФ 2023 года в Тампере, Финляндия, в конце мая 2023 года.

Следующие розыгрыши чемпионата мира по хоккею с шайбой назначены:

Тампере, Финляндия и Рига, Латвия, 12-28 мая 2023 г.;

Прага и Острава, Чехия, 10–26 мая 2024 г.;

Стокгольм, Швеция и Хернинг, Дания, 9–25 мая 2025 г.;

Цюрих и Фрибург, Швейцария, 15–31 мая 2026 г.», - сообщили в Международной Федерации хоккея (ИИХФ).









Фото:sports.kz











