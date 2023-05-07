Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация бокса (КФБ) выступила с заявлением по поводу результата поединка представителя национальной сборной Сакена Бибосынова с Дипаком Кумаром из Индии в рамках 1/16 финала в весовой категории до 51 килограмма на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанская федерация бокса подала официальную жалобу на имя президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева в связи со скандальным решением судей в поединке Сакена Бибосынова.

«Ждем ответа от руководства IBA. К сожалению, по нынешним правилам, подача протеста (апелляция) не разрешается. Альтернативой служит процедура пересмотра решения судей если бой заканчивается со счетом 3:2 или 2:3. В других случаях пересмотра нет», - гласит сообщение пресс-службы КФБ.

Напомним, казахстанский боксер Сакен Бибосынов провел первый поединок на чемпионате мира-2023 в Ташкенте и неожиданно проиграл индийцу Дипаку Кумару по очкам.