Казахстан победой над Узбекистаном завоевал первое «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксерша Жасмин Кизатова выступила в финале чемпионата Азии-2023 среди спортсменов до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ее соперницей по решающему поединку весовой категории до 70 кг стала представительница Узбекистана Азиза Зокирова. Победу раздельным решением судей отпраздновала Кизатова, а Зокировой досталось «серебро».

Ранее бронзовыми призерками ЧА-2023 до 22 лет в составе женской сборной Казахстана стали Молдир Тойкова (50 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг) и Дана Дидай (75 кг).

Фото: sports.kz