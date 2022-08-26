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Казахстан победил в очередном конкурсе Армейских международных игр
26 Августа 2022 07:19

Казахстан победил в очередном конкурсе Армейских международных игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После ярких побед в конкурсах Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня», «Меридиан» и «Тактический стрелок» казахстанские военнослужащие заняли первое место в интеллектуально-профессиональном состязании «Воин мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

В армянском Дилижане казахстанская команда в составе старших сержантов Дархана Аслана, Бекторе Назашова, Турара Тлегенова и рядового Назиры Альбосыновой, опередив своих оппонентов из Армении, Беларуси и России завоевала золотые медали соревнования.

Судьба первого места конкурса решилась на заключительном этапе «Ратник». Казахстанские военнослужащие уверенно победили в военно-прикладных дисциплинах среди мужчин, рядовой Назира Альбосынова показала лучшие результаты в военно-медицинском состязании и успешно выполнила упражнения по огневой подготовке. Победа на данном этапе позволила казахстанской команде взойти на высшую ступень пьедестала конкурса. Второе место в общекомандном зачете заняли военнослужащие России, замкнули тройку призеров представители Беларуси.

Завершились состязания военных моряков в Азербайджанской Республике в конкурсе «Кубок моря». Казахстанская команда по итогам всех этапов заняла второе место. Первое место поделили военнослужащие Азербайджана и России.

В Кабардино-Балкарии продолжается конкурс «Эльбрусское кольцо». В упорном соперничестве после выполнения упражнений казахстанские военнослужащие занимают третье место, совсем немного уступая воинам из России и Узбекистана. Четвертое и пятое место занимают команды Китая и Индии. Окончательные итоги конкурса будут подведены после заключительного состязания, в ходе которого командам предстоит восхождение на Эльбрус.

В подмосковном «Алабино» казахстанские танкисты остановились в шаге от финала «Танкового биатлона». Полуфинальная эстафета проходила в напряженной обстановке и в условиях высочайшей конкуренции. В ходе гонки лидеры менялись несколько раз. К сожалению, команда Казахстана на финише уступила команде Китая и не прошла в финал, который пройдет в день закрытия Армейских международных игр.


Фото: gov.kz


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