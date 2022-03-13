Казахстан победил сборную Мексики и взял «бронзу» Суперкубка MMA

МАНАМА. КАЗИНФОРМ - В Бахрейне сборная Казахстана завершила свое выступление на Суперкубке по MMA с участием сильнейших команд мира, заняв третье место на турнире, одолев команду Мексики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские файтеры сумели всухую уничтожить соперника — 9-0. Сначала побед решением судей добились Аян Турсын, Жанибек Тыныштык и Анатолий Золотых. После чего Неймат Асадов, Алик Домнич и Расул Хатаев заставили своих оппонентов сдаться, одержав досрочные победы. Три мексиканца не вышли в октагон из-за травм.

Напомним, что в схватке за первое место сразятся сборные Ирландии и Бахрейна.







