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    22:01, 12 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан победил сборную Мексики и взял «бронзу» Суперкубка MMA

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    МАНАМА. КАЗИНФОРМ - В Бахрейне сборная Казахстана завершила свое выступление на Суперкубке по MMA с участием сильнейших команд мира, заняв третье место на турнире, одолев команду Мексики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанские файтеры сумели всухую уничтожить соперника — 9-0. Сначала побед решением судей добились Аян Турсын, Жанибек Тыныштык и Анатолий Золотых. После чего Неймат Асадов, Алик Домнич и Расул Хатаев заставили своих оппонентов сдаться, одержав досрочные победы. Три мексиканца не вышли в октагон из-за травм.

    Напомним, что в схватке за первое место сразятся сборные Ирландии и Бахрейна.




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