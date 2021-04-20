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    09:35, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан по заболеваемости коронавирусом находится на 110 месте в мире

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил об эпидемиологической ситуации в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация по заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире остается напряженной. На сегодня в мире зарегистрировано более 141 млн случаев коронавирусной инфекции, за сутки регистрируется более 700 тысяч случаев, умерло более 3 млн человек, показатель летальности составил 2,1%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    «В 5 из 6 регионов ВОЗ отмечается тенденция роста заболеваемости. Согласно мировому рейтингу, в котором участвует 221 страна, Казахстан по показателю заболеваемости находится на 110 месте, а по показателю летальности - на 107 месте», - заключил министр.

    Ранее А. Цой доложил об эпидемиологической ситуации за неделю в стране, отметив ее улучшение.

    «С конца марта текущего года отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, когда недельная заболеваемость выросла на 46% в сравнении с предыдущей неделей. Однако на текущей неделе в сравнении с предыдущей неделей отмечается тенденция снижения темпа роста недельной заболеваемости с 46% с конца марта до 6% за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей неделе снизился с 22% до 8%. На сегодня всеми регионами приняты усиленные санитарно-эпидемиологические меры», - отметил глава Минздрава.



    Теги:
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