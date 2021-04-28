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Казахстан по развитию системы е-правительства стал лидером среди стран СНГ

Автор:  
Арайлым Мұрат
28 Апреля 2021, 13:40
Казахстан по развитию системы е-правительства стал лидером среди стран СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан по развитию системы «электронного правительства» находится на 1 месте среди стран СНГ. Об этом сообщила председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан в 2020 году занял 29 место из 193 стран в рейтинге ООН по показателям развития «электронного правительства» (UN Global E-Government Development Index), а в рейтинге среди стран СНГ - 1 место», - написала Анар Жаилганова в Twitter .

По словам председателя Агентства, в настоящее время в списке госуслуг 94,4% услуг (648 из 686) переведены в электронный формат.

Ранее в Министерстве внутренних дел РК назвали самые востребованные государственные услуги среди казахстанцев. Более 8,5 млн услуг граждане получили в электронном виде на портале egov.kz, а также в центрах обслуживания населения и только 387,5 тысяч услуг оказано в бумажном виде при обращении в подразделения полиции.

Самыми востребованными являются регистрация автотранспорта, выдача документов, удостоверяющих личность, выдача водительских удостоверений, регистрация граждан по месту жительства.


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