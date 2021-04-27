Казахстан по показателю заболеваемости КВИ находится на 108 месте – Алексей Цой
Согласно мировому рейтингу 221 страны, Казахстан по показателю заболеваемости находится на 108 месте, по показателю летальности - на 107 месте.
«В зоне высокого эпидемиологического риска находятся 10 регионов - города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области. В зоне среднего эпидриска на сегодня находятся пять регионов - Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Костанайская области, город Шымкент. В «зеленой» зоне два региона - Туркестанская, Северо-Казахстанская области», - сообщил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.
В стране на 27 апреля зарегистрировано 311 400 больных с положительным результатом COVID-19 и 52 431 случай с КВИ минус.