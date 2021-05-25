Казахстан по показателю заболеваемости КВИ находится на 104 месте в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан по показателю заболеваемости коронавирусом находится на 104 месте в мире. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация по заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире остается нестабильной. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 167 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 450 тыс. случаев. Умерло более 3,4 млн человек, показатель летальности составил 2,1%», - сказал в ходе заседания Правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой.

По данным министра, согласно мирового рейтинга из 221 страны Казахстан по показателю заболеваемости находится на 104 месте, по показателю летальности - на 111.

Напомним, наша страна согласно матрице эпидситуации находится в «желтой» зоне.

На сегодня в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская области. Западно-Казахстанская область находится на границе между «красной» и «желтой» зонами. В «желтой» зоне находятся шесть регионов - Актюбинская, Павлодарская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, город Шымкент.