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    10:26, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан по количеству врачей на душу населения опередил некоторые развитые страны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра здравоохранения РК Тимур Султангазиев сообщил, какие меры предпринимаются для снижения дефицита врачей в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается дефицита медицинских специалистов, то в Казахстане не хватает более 3,5 тысяч врачей и медицинского персонала. Но у нас имеется около 80 тысяч врачей. Если брать в процентном соотношении, то это относительно не так уж и много. Однако по показателю количества врачей на душу населения Казахстана даже опередил некоторые развитые страны», - сказал Тимур Султангазиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах II республиканского форума руководителей здравоохранения с участием международных экспертов.

    Также вице-министр отметил важность повышения статуса и ответственности врачей.

    «Основной подход к привлечению специалистов в медицинскую сферу - это улучшение социальной составляющей. Вы знаете, что с 2019 года зарплата врачей увеличивается на 30 процентов каждый год, а зарплаты медсестер - на 20 процентов. В следующем году она также повысится. Есть поручение Президента - сделать зарплату врача в два раза выше средней зарплаты по стране. Вместе с тем предполагается законодательное закрепление социального статуса врачей. Несколько лет назад был введен в действие статус педагогов. Также необходимо повысить статус врачей. Сейчас законопроект о статусе и профессиональной ответственности врача внесен на рассмотрение в Мажилис», - добавил Тимур Султангазиев.


    Теги:
    Минздрав РК Здравоохранение Закон и право
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