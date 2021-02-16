Казахстан по доступности ипотеки занял 74-е место из 109

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможность использовать пенсионные накопления для улучшения жилищных условий вызвала резкий скачок цен на рынке жилья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Согласно отчёту Property Prices Index by Country, Казахстан занял 74-е место из 109 стран по доступности ипотеки в 2021 году. По их расчётам, ежемесячный платёж при покупке квартиры или дома площадью 90 кв. м на срок 20 лет в ипотеку (100% от средней стоимости жилья по стране) в Казахстане почти в 1,5 раза превышает ежемесячный доход одной семьи.

Самая доступная ипотека — в таких странах, как Саудовская Аравия, Пуэрто-Рико и США, где ежемесячный платёж по ипотеке не превышает и 30% от дохода домохозяйства.

Среди стран ЕАЭС лучше обстоят дела с ипотекой в России, которая заняла 65-е место, однако при этом ежемесячный платёж там превышает доход семьи на 30,3%. Армения расположилась на 93-м месте, Беларусь — на 96-м, Кыргызстан — на 98-м; ежемесячный платёж по ипотеке в этих странах превышает доход семьи в 2,3, в 2,5 и в 2,6 раза соответственно.

Наименее доступна ипотека в Аргентине (109-е место), где ежемесячный платёж в 9,4 раза превышает доход семьи. Следом идут Иран (108-е место) и Сирия (107-е место), где платёж по ипотеке в 7,1 и в 7,3 раза превышает доход семьи.

Заметим: Казахстан по сравнению с прошлыми годами улучшил свой рейтинг доступности ипотеки и отношения ежемесячного платежа к доходу семьи. В прошлом году Казахстан занимал 80-е место из 104 стран, а платёж превышал доход семьи на 77%, пять лет назад — 78-е место из 102 стран, платёж по ипотеке при этом превышал доход семьи почти в 2 раза.

В январе текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки о досрочном снятии части пенсионных накоплений, которую граждане могут использовать для улучшения жилищных условий, сообщает официальный сайт президента.

Согласно данным ЕНПФ, правом досрочного снятия и использования пенсионных накоплений могут воспользоваться более 761 тыс. работающих вкладчиков; средняя сумма накоплений, превышающая сумму достаточности, составляет около 3,2 млн тг.

За первый день приёма заявок, 25 января 2021 года, в ЕНПФ поступило более 10 тыс. заявок на общую сумму более 114,6 млрд тг на единовременные выплаты пенсионных накоплений. На 11 февраля с момента начала приёма заявок на снятие пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий поступило 109,9 тыс. заявок от уполномоченных операторов Отбасы банка и Halyk Bank, из них 71,2 тыс. заявок на сумму свыше 386,4 млрд тг уже исполнены, средняя сумма выплат составила более 5,4 млн тг, ещё почти 4 тыс. заявок на сумму 21,7 млрд тг находится в обработке для последующего осуществления выплат на спецсчета уполномоченным операторам, 34,7 тыс. заявок отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства.

При этом рынок уже отреагировал повышением цен на жильё: так, средняя цена 1 кв. м нового жилья по стране за год выросла на 8,2% (самый высокий показатель за последние 5 лет) и в январе составила 319,3 тыс. тг. А цена 1 кв. м вторичного благоустроенного жилья в среднем по стране за последний год выросла сразу на 20,5%, до 244,7 тыс. тенге.

Значительный рост цен на жильё в стране за последний год был отмечен именно в январе 2021 года. Так, цена 1 кв. м нового жилья выросла на 3,8%, вторичного благоустроенного жилья — сразу на 7,2% за месяц. В 2020 году ежемесячный рост цен на жилую недвижимость в среднем составлял лишь 0,4% на новое и 1,1% — на вторичное благоустроенное жильё.

Самый большой рост цен на новое жильё в январе зафиксирован в Петропавловске (сразу на 78,2%), следом идут Усть-Каменогорск (+32,4%) и Талдыкорган (+20,5%). В Нур-Султане стоимость нового жилья выросла за месяц на 3,4%, в Алматы — на 2,6%. В то же время в четырёх городах РК, включая мегаполис Шымкент, цена 1 кв. м нового жилья снизилась: в Атырау — на 8,5%, в Шымкенте — на 4,8%, в Семее — на 4,4%, в Актау — на 3,8%.

На рынке вторичного благоустроенного жилья средние цены в январе выросли во всех городах РК. Самый заметный рост наблюдался в Уральске (+32,1%), Туркестане (+20,1%) и Нур-Султане (+10,4%). В Алматы цены выросли на 3,5%, в Шымкенте — на 3,2%.

В 2020 году в эксплуатацию введено 15,3 млн кв. м жилья — на 16,8% больше по сравнению с 2019 годом, сообщается в материале пресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстан. В 2021 году планируется введение 17 млн кв. м жилья.