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Казахстан планирует запустить прямые авиарейсы в США

17 Ноября 2021 10:44
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Казахстан планирует запустить прямые авиарейсы в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект направлен на ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, совершенного в Нур-Султане 30 декабря 2019 года.

Соглашение предусматривает принципы «открытого неба», в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот.

Глава МИИР пояснил, что согласно соглашения стороны могут осуществлять перевозку пассажиров и грузов и в третьи страны. К примеру, казахстанская авиакомпания (получившая разрешение) может совершить рейс в один из городов США, а после вылететь в Канаду или другую страну континента, также и американская сторона. Что касается пассажиропотока, как было отмечено, за год в США из Казахстана вылетело более 160 тысяч человек.

Данное Соглашение будет способствовать повышению внешней транспортной доступности и расширению географии международных авиамаршрутов, а также позволит укрепить торгово-экономическое, культурное сотрудничество между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки.

«Основной целью Соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки. Согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по либерализации воздушного сообщения и предложениям американской стороны, в рамках Соглашения стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с 5-ой степенью «свободы воздуха» для пассажирских перевозок. Данное Соглашение является первым в истории страны в режиме «открытого неба», то есть любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город Соединенных Штатов Америки, а также грузовые полеты между пунктами Соединенных Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США», - добавил Бейбут Атамкулов.

Как отмечено в заключении Комитета по экономической реформе и региональному развитию, в соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» Соглашение подлежит ратификации.

По данному законопроекту проведены заседание рабочей группы и расширенное заседание Комитета.

Постоянными комитетами Мажилиса Парламента представлены положительные заключения по законопроекту.



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#Мажилис   #Транспорт   #США   #Аэропорт  
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Автор:

Серик Сабеков

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