Казахстан планирует закупить миллион доз вакцины от ВПЧ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прививать девочек в возрасте от 9 до 12 лет против вируса папилломы человека вновь планируют в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Делать это будут исключительно на добровольной основе с согласия родителей. Пока страна стоит в очереди за вакциной. Будет закуплено около миллиона доз.

Онкологи озвучивают тревожные цифры: каждый день в республике от рака шейки матки умирают две женщины. Более того, болезнь «молодеет».

Это единственный вид рака, который можно предотвратить с помощью вакцинации. Онкологи уже второй год пытаются добиться ввоза в страну вакцины против вируса папилломы человека. Именно он чаще всего провоцирует развитие рака шейки матки. От этой болезни в республике ежегодно умирают 600 женщин. Только в прошлом году страшный диагноз услышали 1700 казахстанок. Почти столько же случаев, только уже за девять месяцев, врачи выявили в этом году.

Диляра Кайдарова, главный онколог МЗ РК:

«Вот именно рак шейки матки можно предотвратить, первое – это вакцинация. Почему в таком раннем возрасте делается вакцинация? Потому что до первого опыта половой жизни. Многие девочки уже, конечно, может, и для родителей это будет шок, с 13 лет начинают жить половой жизнью. Мы посчитали население и девочек с 9 до 12 лет. Нам необходимо сейчас где-то миллион доз данной вакцины. Я уже говорила, мы стоим в очереди. И, конечно, мы планируем, по всем стандартам ВОЗ, с 9 до 12 лет проводится. Но, конечно, можно и в 14, и в 15, и в 16 лет».

Восемь лет назад в Казахстане уже был пилотный проект по иммунизации девочек. Однако его пришлось свернуть. После случаев, когда две школьницы упали в обморок, возмущенные родители и противники вакцинации забили тревогу. Позже врачи пришли к выводу, что это была реакция на прививку, а не побочный эффект. Всего же уколы тогда получили свыше 17 тысяч школьниц.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК:

«Сейчас мы отрабатываем этот момент. И также планируем, что начнем этот вопрос, во-первых, определим финансирование. И нужно делать это, хотя бы начать основные группы, наиболее подверженные, вакцинировать. Поэтому сейчас этот вопрос прорабатывается. Особенно онкологи этот вопрос поднимают. И в работе этот вопрос находится».

Миллиона доз хватит на 500 тысяч желающих. По последним данным ВОЗ, достаточно ввести две дозы вакцины. Онкологи подчеркивают, что это дело добровольное и всё решать родителям.

Тем временем в развитых странах девочек вакцинируют уже 10 лет. Более того, прививки получают и мальчики. Они могут быть переносчиками вируса. Евгений Шустер, врач:

«Прививка, которая позволяет предотвратить 9 или 12, в зависимости какая, разных вариаций, мутаций или штаммов папилломавируса, обеспечивает практически гарантированную защиту от этого заболевания. Уже дало существенное снижение рака шейки матки в Израиле именно благодаря тому, что большинство сегодня активного в плане половой жизни населения привито от папилломы вируса, по крайней мере, женского населения. И мужское постепенно продвигается.

Школьниц против ВПЧ уже начали прививать в сентябре этого года в соседнем Узбекистане. В Казахстане же из-за пандемии женщины всё чаще стали обращаться к врачам уже с запущенными, последними, стадиями рака шейки матки. Поэтому онкологи просят не пренебрегать скринингом.