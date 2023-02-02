Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На портале Открытые НПА размещен документ о некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции РК, в котором говорится о том, что Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, опубликовано постановление Правительства о некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции.

«Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

В соответствии с приложением этого постановления некоторые решения Правительства утратят свою силу. Министерству торговли и интеграции совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов поручено принять меры, вытекающие из данного постановления.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 15 февраля этого года. Торговое представительство Казахстана расположено в Москве. Представительство функционирует на основании соглашения о1992 года «О создании взаимных торговых представительств».