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    21:24, 01 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На портале Открытые НПА размещен документ о некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции РК, в котором говорится о том, что Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, опубликовано постановление Правительства о некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции.

    «Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

    В соответствии с приложением этого постановления некоторые решения Правительства утратят свою силу. Министерству торговли и интеграции совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов поручено принять меры, вытекающие из данного постановления.

    Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 15 февраля этого года. Торговое представительство Казахстана расположено в Москве. Представительство функционирует на основании соглашения о1992 года «О создании взаимных торговых представительств».


    Теги:
    Правительство РК Экономика Россия Правительство
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