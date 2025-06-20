Казахстан планирует увеличить поставки нефти в Германию

По его словам, объем транспортировки нефти в 2024 году составил 83,5 млн тонн, что выше плана на 8% или 6 млн тонн и выше уровня 2023 года на 4%.

Через нефтепровод КТК по итогам 2024 года было отгружено 55,7 млн тонн.

Вместе с тем, была продолжена работа в части развития и диверсификации дополнительных маршрутов поставок углеводородных ресурсов.

- В 2024 году увеличен объем поставок нефти в Германию по маршруту через НП «Атырау — Самара» на 50%. В 2025 году планируется достичь 2 млн тонн, - отметил Асет Магауов на заседании общественного совета АО «Самрук-Қазына».

Также увеличен объем транзита казахстанской нефти в направлении Актау-Баку-Джейхан в рамках соглашения с SOCAR до 1,4 млн тонн или на 27%. В 2025 году планируется достижение объема морского транзита нефти до 1,7 млн тонн.

По итогам 5 месяцев 2025 года объем транспортировки нефти составил 34,7 млн тонн, что выше плана на 2% или 825 тыс. тонн.