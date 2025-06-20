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    12:30, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан планирует увеличить поставки нефти в Германию

    Казахстан планирует в 2025 году увеличить поставки нефти в Германию до 2 млн тонн. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «НК КазМунайГаз» Асет Магауов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    По его словам, объем транспортировки нефти в 2024 году составил 83,5 млн тонн, что выше плана на 8% или 6 млн тонн и выше уровня 2023 года на 4%.

    Через нефтепровод КТК по итогам 2024 года было отгружено 55,7 млн тонн.

    Вместе с тем, была продолжена работа в части развития и диверсификации дополнительных маршрутов поставок углеводородных ресурсов.

    - В 2024 году увеличен объем поставок нефти в Германию по маршруту через НП «Атырау — Самара» на 50%. В 2025 году планируется достичь 2 млн тонн, - отметил Асет Магауов на заседании общественного совета АО «Самрук-Қазына».

    Также увеличен объем транзита казахстанской нефти в направлении Актау-Баку-Джейхан в рамках соглашения с SOCAR до 1,4 млн тонн или на 27%. В 2025 году планируется достижение объема морского транзита нефти до 1,7 млн тонн.

    По итогам 5 месяцев 2025 года объем транспортировки нефти составил 34,7 млн тонн, что выше плана на 2% или 825 тыс. тонн.

    Теги:
    Нефть Экономика ФНБ «Самрук Казына» Германия
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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