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    19:07, 07 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан планирует увеличить долю контейнерных перевозок до 30% для экспорта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для увеличения объемов контейнерных перевозок ведется работа по открытию производств отечественных контейнеров. Так, в 2022-2023 гг. планируется контейнеризация 2 млн тонн грузов и увеличить долю контейнерных перевозок до 30% (экспорт). Об этом говорилось на заседании Оперативного штаба по антикризисным мерам, передает МИА «Казинформ со ссылкой на primeminister.kz.

    В связи с озабоченностью бизнес-сообщества по перевозкам казахстанских грузов председатель правления АО «НК «Казахстан Темир Жолы» Н. Сауранбаев сообщил, что транспортировка грузов в экспортном направлении осуществляется в штатном режиме как железнодорожным транспортом, так и через морские порты. Также Н. Сауранбаев доложил об отсутствии каких-либо барьеров по перевозке грузов железнодорожным транспортом в КНР и обратно.

    В целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы прорабатывается увеличение объемов перевозки через Транскаспийский Международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты: Баку, Батуми и Поти). В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития РК К. Ускенбаев отметил, что имеется серьезный потенциал использования портов Актау и Курык, так как текущая загруженность составляет только 23% и имеется большой резерв. Также прорабатывается дополнительный маршрут через балтийские порты Рига, Вентспилс, Лиепая.




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