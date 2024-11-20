Казахстан планирует расширить географию операций ЕБРР на страны Африки и Ирак

Как отметил министр финансов РК Мади Такиев, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является международной финансовой организацией, в состав которой входят 72 страны и 2 международные структуры.

— Основная миссия банка — поддержка и развитие стран с переходной экономикой. Банк предложил расширить свои операции на страны Африки к югу от Сахары и Ирак. Поправки к статье 1 Соглашения об учреждении банка были одобрены постановлением Совета управляющих № 260 от 18 мая 2023 года. Эти изменения направлены на расширение международного экономического сотрудничества между государствами-членами банка и странами, получающими его услуги, — пояснил министр.

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Он заверил, что расширение операций банка на новые страны не отразится на его способности поддерживать государства, которые уже являются получателями услуг.

— Ратификация этого соглашения не повлечет за собой негативных социально-экономических или правовых последствий для Казахстана и не потребует выделения средств из республиканского бюджета, — подчеркнул Мади Такиев.

Министр также напомнил, что Казахстан является одним из учредителей ЕБРР и акционером банка.

— Доля нашей страны в капитале банка составляет 0,23%. Ратификация позволит ЕБРР расширить свою деятельность и усилить международное экономическое сотрудничество, — добавил министр.

Ранее президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо положительно высказалась об инициативах Правительства по улучшению инвестиционного климата в Казахстане и ускорению экономических реформ с целью удвоения ВВП к 2029 году.