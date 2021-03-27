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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:30, 26 Март 2021 | GMT +6

    Казахстан планирует провести в 2021 году Кубок Президента по теннису

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021-ом году Казахстан проведет традиционный теннисный турнир - Кубок Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

    Об этом сообщили в Федерации тенниса. «Кубок Президента» обязательно будем проводить, если всё будет хорошо. Для нас это знаковый турнир, очень важный в середине года, где мы просматриваем всех наших перспективных игроков. Часто участвуют Михаил Кукушкин, Александр Недовесов, Андрей Голубев. Александра Бублика, скорее всего, не будет по уровню его рейтинга, но для нас это площадка, где мы можем посмотреть ребят, их прогресс за полгода, поэтому мы обязательно будем проводить. Так же, как и турниры в Шымкенте и в Алматы, на грунте», - озвучил вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

    Данный турнир проводится с 2007 года (мужской, женский включен в программу с 2009г.). Традиционно его принимает Нур-Султан.


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