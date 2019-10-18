Казахстан планирует привлечь евробонды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан рассматривает вопрос привлечения евробондов. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов РК Берик Шолпанкулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данные средства были привлечены для финансирования дефицита бюджета в соответствие с бюджетным законодательством. В части планирования будущих периодов рассматривается вопрос привлечения евробондов как иностранной, так и в национальной валюте», - сказал Берик Шолпанкулов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Вице-министр уточнил, что сроки будут зависеть от спроса на рынке.

«Чем лучше спрос и выгоднее - тем, конечно же, мы будем планировать выход. Основные сроки, как всегда, варьируются на мировых рынках капитала, это весенние и осенние периоды», - добавил Берик Шолпанкулов.

В конце прошлого года сообщалось, что Казахстан выпустил еврооблигации на сумму более 1 млрд евро.

Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости: на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55% и на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%.