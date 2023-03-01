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Казахстан планирует принять чемпионат мира по киберспорту

1 Марта 2023, 14:46
Казахстан планирует принять чемпионат мира по киберспорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов встретился с генеральным директором Международной федерации дзюдо (IJF) и, по совместительству, Международной федерации киберспорта (IESF) Владом Маринеску. Стороны обсудили проведение в Казахстане двух масштабных мероприятий: турниров «Большого Шлема» по дзюдо и чемпионата мира по киберспорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Министр отметил важность таких мероприятий в вовлечении молодежи в спорт, а также заявил о готовности Казахстана принять следующий чемпионат мира по киберспорту.

«Благодарю вас за оказанное доверие. Уверен, что первый в Казахстане Grand Slam по дзюдо пройдет на высоком уровне. Наш главный приоритет — это массовый спорт и пропаганда здорового образа жизни. Популяризация массового спорта - одна из главных задач, поставленная перед нами Президентом страны К.Токаевым. Чемпионы появляются там, где молодежь активно занимается спортом. Это, можно сказать, фундамент, помогающий детям вырасти здоровыми и успешными людьми. Разумеется, ничто не мотивирует так, как победы соотечественников. Например, в прошлом году команда Казахстана стала чемпионом мира по PUBG. Дополнительным стимулом стало бы проведение в нашей стране следующего чемпионата мира по киберспорту», — заявил Асхат Оралов.

В свою очередь Влад Маринеску выразил готовность к тому, чтобы следующий чемпионат мира по киберспорту прошел в Казахстане.

«Я знаю, что у вас есть большой опыт работы с молодежью. Я надеюсь, что вы достигнете своей цели по воспитанию здорового и сильного подрастающего поколения, которое в дальнейшем сможет вырастить новых чемпионов. У казахстанской молодежи очень большой потенциал. Как в дзюдо, так и в киберспорте. Прошлогодний успех на чемпионате мира по PUBG это показал. Я хочу поздравить вас с этой важной победой и сказать, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы следующее мировое первенство состоялось в Казахстане», — заявил глава IJF и IESF.

Также гость пригласил Асхата Оралова на майский чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в столице Катара Дохе.


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