21 Сентября 2022, 13:58

Казахстан планирует поставлять зерно в Пакистан и Иран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничение на вывоз зерна снято в стране. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Серик Жумангарин напомнил, что Казахстан с 10 сентября снял ограничения на вывоз зерна.

«У нас достаточно зерна. Кроме того, Продкорпорация закупила, поэтому мы не испытываем угроз (нехватки зерна - прим. автора)», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Также он ответил на вопрос, в какие страны планируют отправить казахстанское зерно.

«У меня была подготовка к совещанию с Пакистаном, Ираном. Когда мы были в Самарканде, Глава государства проводил встречи с главами государств Пакистана и Ирана и дал конкретные поручения. На следующей неделе будем разговаривать, есть вопрос не только поставки, но и расширения транспортной логистики, оптимизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Целый блок вопросов. У нас большие планы по экспорту, потому что перед нами стоит задача по увеличению несырьевого экспорта в два раза», - сказал министр торговли и интеграции.