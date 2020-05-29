Казахстан планирует поэтапно возобновить международное авиасообщение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прорабатывается вопрос возобновления международных авиасообщений. Об этом сообщил председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала всех процессов в связи с пандемией было приостановлено 440 рейсов в неделю по 97 маршрутам. Это составило 99 процентов всех международных маршрутов. На сегодняшнем заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции совместно с Министерством иностранных дел РК и Министерством здравоохранения РК поручено провести и начать организовать работу по проработке возобновления международных авиасообщений», - отметил Талгат Ластаев н а пресс-конференции, прошедшей онлайн в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

По его словам, по рекомендации Министерства здравоохранения РК на первом этапе необходимо проработать возобновление авиасообщений со странами с низким уровнем риска в соответствии с эпидемиологической обстановкой. В первый этап вошли такие страны, как Китайская Народная Республика, Южная Корея и Азербайджан.

«Хотелось бы отметить, что данный вопрос комплексный. Он зависит и от тех ограничений, которые установлены нашими иностранными контрпартнерами. Поэтому уже с сегодняшнего дня начинаем проработку с авиационными властями указанных государств о возможности восстановления рейсов. Наши коллеги из Министерства иностранных дел РК проведут работу по вопросу согласования перемещения наших и иностранных граждан через государственную границу. Так как в ряде государств есть ограничение на перемещение и на выезд», - пояснил спикер.

Второй этап также определен по уровню эпидемиологической безопасности. В него вошли такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Таиланд и Чехия.

«Хочу еще раз обратить ваше внимание, что данные рейсы немедленно не начнутся. Они будут возобновлены по мере согласования всех инстанций и в зависимости от эпидемиологической ситуации. О конкретных датах открытия рейсов будет сообщено дополнительно», - заверил председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев.