16 Августа 2022 16:30

Казахстан планирует наладить собственное производство вакцин для животных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках биофармацевтического холдинга «QazBioPharm» планируется наладить производство вакцин, чтобы не зависеть от импортных поставок в будущем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов сообщил о том, что по госзаказу 70% используемых вакцин для животных – отечественного производства и только 30% вакцин закупается в России и Беларуси.

Глава Комитета ветеринарного контроля и надзора Аскар Жакупбаев отметил, что из Украины не осуществлялись поставки вакцин для животных. Однако Украина была значимым партнером в сфере диагностики.

«Отечественный производитель ТОО «Антиген», который базируется в Алматы, наладил собственное производство и на сегодняшний день вся потребность полностью закрыта», - пояснил Аскар Жакупбаев.

Вице-министр сельского хозяйства подчеркнул, что в стране активно будет проводиться работа по импортозамещению ветеринарных препаратов.

«Хотим создать единого оператора и разместить госзаказ отечественным производителям, чтобы они произвели вакцины для нашей потребности. Если они научатся производить эти объемы в рамках госзаказа, они смогут замещать коммерческий объем препаратов, в том числе из Украины, России, Беларуси. В рамках «QazBioPharm» хотим наладить свое производство вакцин, чтобы не зависеть от импортных поставок в будущем. «QazBioPharm» будет производить вакцины в соответствии с международными стандартами. По вакцинам из Европы проблема есть, но скорее всего эта проблема связана с тем, что вырос курс доллара, евро, подорожали европейские вакцины. У нас много предприятий, которые завозят вакцины. Объемы, которые они завозили, снизились, но, скорее всего, это связано с ценой, а не с запретами по ввозу», - добавил Р. Курманов.

21 июля был создан биофармацевтический холдинг «QazBioPharm». Для обеспечения деятельности холдинга были выделены средства из республиканского бюджета в сумме 380 млн тенге.