Казахстан планирует на 100 % обеспечить себя отечественными продуктами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан планирует реализовать программу 100%-ного импортозамещения по 29 основным видам продовольственных товаров до 2025 года. Исключением станет сахар — обеспечить им внутренний рынок планируется до 80 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это одно из направлений Программы повышения доходов населения, которую презентовал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в Службе центральных коммуникаций.

Сейчас по 11 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100 % и более. Это хлеб, макароны, молоко, картофель, огурцы, рис, баранина, яйца куриные, мука пшеничная, крупа гречневая, соль. По 12 товарным позициям обеспеченность составляет 80 % и более: томаты, морковь, капуста, лук, перец, свекла столовая, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, масло сливочное, масло подсолнечное.

На сегодня Казахстан зависит от импорта по шести товарам. Это яблоки, мясо птицы, колбасные изделия, сыры, творог и сахар. По данным группам товаров сумма импорта составляет более 700 млн долларов США.

В целях импортозамещения планируется до конца 2025 года по пяти видам продтоваров обеспечить внутренний рынок до 100 %, а по сахару до 80 %.

На сегодняшний день определен конкретный пул из 92 инвестиционных проектов, на сумму порядка 650 млрд тенге, что позволит создать ориентировочно 13 тыс. рабочих мест.

Так, до конца 2025 года планируется ввод 24 мясокомбинатов, реализация 22 проектов по закладке садов на площади 8,2 тыс. га, запуск 20 молокоперерабатывающих заводов, строительство и расширение 23 птицефабрик и осуществление двух проектов по модернизации и строительство одного сахарного завода.

Программу повышения доходов населения до 2025 года утвердило Правительство. В рамках Программы предусматривается увеличение зарплат более 1 млн работников бюджетной сферы и производственного персонала квазигоссектора. До 2025 года будет создано более 2 млн новых рабочих мест.



