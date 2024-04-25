Казахстан планирует использовать Бейнеуский терминал для увеличения экспорта муки в Афганистан

В рамках встречи заместителя Премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина с заместителем Премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром казахстанская сторона предложила рассмотреть мощности Бейнеуского терминала для увеличения объемов поставок казахстанского зерна и муки в Афганистан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

— Сегодня Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Афганистана. Ваша страна традиционно импортирует казахстанское зерно и муку. Могу заверить, что Казахстан был и будет оставаться надежным поставщиком этих товаров на афганский рынок, — заявил Серик Жумангарин.

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Бейнеуский терминал находится на территории Мангистауской области, имеет прямой выход к казахстанско-туркменской границе. У терминала есть вся необходимая производственная инфраструктура. Он способен выполнять функции сухопутного перевалочного терминала-накопителя для дальнейшей транспортировки продукции на экспорт.

Мощности терминала позволяют отгружать в месяц до 100 тысяч тонн зерна, 12 тысяч тонн муки и до 3 тысяч тонн комбикормов.

Наряду с этим, у Казахстана есть возможности по транзиту китайских грузов в направлении Южной Азии: собственный терминал на территории Сухого порта в Сиане (КНР), который на сегодня консолидирует 40% всех контейнерных поездов, идущих в направлении Казахстана из Китая.

Фото: Правительство РК

Кроме того, имеется казахстанско-китайский терминал в порту Ляньюньган, где ежесуточно формируются по два контейнерных поезда в направлении Казахстана.

Таким образом, если будут построены трансафганские железные дороги, то грузы будут идти из Китая через Казахстан не только на запад, но и через Афганистан в направлении Пакистана, Индии.

Также с казахстанской стороны прозвучало предложение диверсифицировать поставки китайской продукции в Афганистан через территорию Казахстана по маршруту Китай – Казахстан (до Актау) – Туркменистан – Афганистан (Тургунди/Анхой).

Для консолидации грузов предложено использовать терминал в городе Сиань (КНР). По расчетам казахстанских специалистов, срок доставки товаров организованными контейнерными поездами из Сианя/ Урумчи до Афганистана (Тургунди/Анхой) составит около 10-12 дней.

Фото: Правительство РК