Казахстан планирует безвозмездно передать военную технику Таджикистану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил заместитель министра обороны РК Руслан Шпекбаев, представляя документ на пленарном заседании палаты, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи (далее - Соглашение) совершено в Нур-Султане 17 апреля 2021 года.

Принятие Соглашения обусловлено необходимостью укрепления безопасности в регионе Центральной Азии и направлено на оказание содействия развитию Вооруженных Сил Республики Таджикистан.

Согласно заключению Комитета по международным делам, обороне и безопасности, по Соглашению Республика Казахстан оказывает Республике Таджикистан безвозмездную военно-техническую помощь в виде передачи военного имущества.

Согласно статье 3 Соглашения казахстанская сторона обеспечивает доставку военного имущества железнодорожным транспортом со станции Отар Жамбылской области до территории Республики Таджикистан (станция «Рохати», город Душанбе).

Комитеты Мажилиса положительно оценивают Соглашение.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи».