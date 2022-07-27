27 Июля 2022 03:26

Казахстан первым вышел в третий отборочный раунд Лиги конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» стал первым участником третьего отборочного раунда Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Тобол» и «Линкольн Ред Импс» первыми провели ответный матч во втором раунде: казахстанский клуб одержал победу в гостях со счетом 1:0. В третьем раунде соперником «Тобола» станет победитель пары «Тирана» (Албания) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина), который определится в ночь с четверга на пятницу.

Также Казахстан во втором отборочном раунде Лиги конференций представляют «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар». Все они свои первые матчи проиграли: «Астану» разгромил польский «Ракув» (0:5), «Кайрат» уступил венгерской «Кишварде» (0:1), а «Кызыл-Жар» потерпел поражение от хорватского «Осиека» (1:2).

Фото: sports.kz