    09:45, 30 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан первым в СНГ достиг III уровня зрелости системы регулирования лекарств

    Казахстан первым среди стран СНГ и четвёртым в европейском регионе достиг третьего уровня зрелости национальной регуляторной системы обращения лекарственных средств по оценке Всемирной организации здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения.

    Фото: Министерство здравоохранения.

    Этот результат подтверждает соответствие системы международным стандартам качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов.

    Об этом было отмечено в ходе Индийско-казахстанского фармацевтического бизнес-форума, прошедшего в Алматы с участием более 60 индийских фармацевтических компаний — производителей лекарственных средств, фармацевтического сырья, медицинских изделий, вакцин и биотехнологической продукции.

    Достижение третьего уровня зрелости означает, что национальная система регулирования лекарственных средств Казахстана соответствует международным требованиям по регистрации, контролю качества, фармаконадзору и инспектированию производств. Это повышает доверие к казахстанской фармацевтической системе со стороны международных организаций, инвесторов и производителей.

    Министерство здравоохранения проводит системную работу по развитию фармацевтической отрасли, привлечению инвестиций, внедрению современных технологий, цифровизации процессов обращения лекарственных средств, а также повышению прозрачности и эффективности закупочных процедур.

    Доступность и эффективность лекарственного обеспечения для каждого пациента стали главным фокусом в работе Министерства здравоохранения в 2025 году.

    3,6 млн человек получают бесплатные лекарства по ГОБМП и ОСМС, это 15,6 млн рецептов на сумму 262,9 млрд тенге.

    Перечни препаратов обновлены: исключены неэффективные лекарства, усилены современные и инновационные.

    Ранее сообщалось, что цены на лекарства в Казахстане снижаются в рамках государственного регулирования.

    Здравоохранение Лекарства ВОЗ Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
