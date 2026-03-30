Казахстан первым в СНГ достиг III уровня зрелости системы регулирования лекарств
Казахстан первым среди стран СНГ и четвёртым в европейском регионе достиг третьего уровня зрелости национальной регуляторной системы обращения лекарственных средств по оценке Всемирной организации здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Этот результат подтверждает соответствие системы международным стандартам качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов.
Об этом было отмечено в ходе Индийско-казахстанского фармацевтического бизнес-форума, прошедшего в Алматы с участием более 60 индийских фармацевтических компаний — производителей лекарственных средств, фармацевтического сырья, медицинских изделий, вакцин и биотехнологической продукции.
Достижение третьего уровня зрелости означает, что национальная система регулирования лекарственных средств Казахстана соответствует международным требованиям по регистрации, контролю качества, фармаконадзору и инспектированию производств. Это повышает доверие к казахстанской фармацевтической системе со стороны международных организаций, инвесторов и производителей.
Министерство здравоохранения проводит системную работу по развитию фармацевтической отрасли, привлечению инвестиций, внедрению современных технологий, цифровизации процессов обращения лекарственных средств, а также повышению прозрачности и эффективности закупочных процедур.
Доступность и эффективность лекарственного обеспечения для каждого пациента стали главным фокусом в работе Министерства здравоохранения в 2025 году.
3,6 млн человек получают бесплатные лекарства по ГОБМП и ОСМС, это 15,6 млн рецептов на сумму 262,9 млрд тенге.
Перечни препаратов обновлены: исключены неэффективные лекарства, усилены современные и инновационные.
Ранее сообщалось, что цены на лекарства в Казахстане снижаются в рамках государственного регулирования.