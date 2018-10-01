Казахстан перевыполнил план по доходам в бюджет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал о поступлениях в государственный бюджет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 9 месяцев т.г. отмечается рост доходов государственного бюджета (без трансфертов) с темпом роста в два раза выше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Расходы исполнены на 0,2 процентных пункта выше, чем год назад. Дефицит достиг своего минимума за последние пять лет и составил 125 млрд. тенге или 0,2% к ВВП», - сказал министр на заседании Правительства.

А. Смаилов, детально остановившись на основных показателях бюджета, констатировал перевыполнение плана по поступлениям в главный бюджет страны.

«В республиканский бюджет доходов поступило 4 066 млрд. тенге. Это на 131 млрд. тенге больше плана или 103,3%. Темп роста по сравнению с 1 октября прошлого года составил 119,5% или 662 млрд. тенге. Из них ненефтяные доходы выросли на 501,4 млрд. тенге, или с 2 трлн. 835 млрд. тенге за 9 месяцев 2017 года до 3 трлн. 336 млрд. тенге за 9 месяцев 2018 года», - добавил глава ведомства.

Также, по его словам, перевыполнен план и по сбору налогов.

«Налогов собрано 3 960 млрд. тенге или 102,9% от плана. Текущий план перевыполнен на сумму 111 млрд. тенге. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 120,4% или 670 млрд. тенге. В разрезе налогов основной рост поступлений обеспечен по НДС 340,7 млрд. тенге, ЭТП на сырую нефть на 132,7 млрд. тенге, КПН на 56,5 млрд. тенге, НДПИ на 39,3 млрд. тенге», - сообщил Алихан Смаилов.

Вместе с тем, как отметил А. Смаилов, план по корпоративному подоходному налогу не исполнен на 39,3 млрд. тенге по причине сокращения поступлений налога от банков второго уровня.

«На значительное увеличение доходов повлияло улучшение налогового и таможенного администрирования в рамках реализации инициатив по проекту «Повышение собираемости налогов». За счет этих мер в отчетном периоде дополнительно взыскано 255 млрд. тенге», - заключил министр.