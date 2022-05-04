4 Мая 2022 12:39

Казахстан пересматривает условия продления контрактов с недропользователями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРРМ – Встречные обязательства для недропользователей установит Казахстан. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время нами пересматриваются условия продления контрактов. Устанавливаются встречные обязательства для недропользователей. В первую очередь, мы особое внимание акцентируем на социальной отдаче», - подчеркнул Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Как пояснил министр, каждый недропользователь, согласно новым условиям, будет участвовать в региональных социальных проектах, создавать новые производства, модернизировать действующие, развивать местное содержание, создавать дополнительные рабочие места, в приоритетном порядке обеспечивать сырьем отечественные производственные предприятия.

«На сегодняшний день сумма принятых минимальных инвестиционных обязательств по лицензиям превышает 15 млрд тенге ежегодно», - заключил К. Ускенбаев.