Казахстан перешел в «зеленую» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 июня 2021 года, Казахстан перешел в «зеленую» зону по распространению коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

В «красной» зоне находятся г. Нур-Султан и Карагандинская область.

В «желтой» зоне: г. Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области.

В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.